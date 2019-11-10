Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федотов — о голе «Локомотива» «Краснодару»: возможности использовать VAR не было

Федотов — о голе «Локомотива» «Краснодару»: возможности использовать VAR не было
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром», после которого «железнодорожники» открыли счёт.

«Это пропуск фола в центре поля, после чего начала развиваться атака „Локомотива“. В следующей фазе была правильная фиксация нарушения. Дальше — штрафной удар, перекладина и гол. Если бы атака сразу закончилась голом, можно было бы использовать VAR. А так возможности использовать его не было, момент был заигран», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После первого тайма счёт в матче «Локомотив» — «Краснодар» равный (1:1). На гол Гжегожа Крыховяка гости ответили результативным ударом Маркуса Берга.

«Локомотив» пригласил на матч с «Краснодаром» бронзовых призёров ЧР-1994
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019