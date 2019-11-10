Федотов — о голе «Локомотива» «Краснодару»: возможности использовать VAR не было
Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром», после которого «железнодорожники» открыли счёт.
«Это пропуск фола в центре поля, после чего начала развиваться атака „Локомотива“. В следующей фазе была правильная фиксация нарушения. Дальше — штрафной удар, перекладина и гол. Если бы атака сразу закончилась голом, можно было бы использовать VAR. А так возможности использовать его не было, момент был заигран», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
После первого тайма счёт в матче «Локомотив» — «Краснодар» равный (1:1). На гол Гжегожа Крыховяка гости ответили результативным ударом Маркуса Берга.
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- 10 ноября 2019
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