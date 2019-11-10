Мюллер сфотографировался голым, прикрывшись подаренной табличкой

Форвард «Баварии» Томас Мюллер после матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» сфотографировался голым, прикрывшись лишь табличкой, которая была подарена ему по случаю 500-го проведённого за мюнхенский клуб матча.
Мюллер является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенского клуба 30-летний нападающий выступает с 2008 года. Всего с командой он выиграл 21 трофей, включая победу в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. 500-м матчем за «Баварию» для игрока стала встреча 10-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом».
В текущем сезоне Мюллер провёл на клубном уровне 17 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 8 результативных передач. Контракт форварда с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Баварии».
- 10 ноября 2019
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