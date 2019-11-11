Неймар поддержал игрока «Шахтёра», которого оскорбили расисты в матче УПЛ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил поддержку соотечественнику полузащитнику донецкого «Шахтёра» Тайсону, которого болельщики оскорбили по расовому признаку во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо».
«Нет расизму», — написал Неймар в сториз своего «инстаграма», прикрепив фотографию рыдающего Тайсона.
Инцидент произошёл во втором тайме. В ответ на оскорбления бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.
Матч между «Шахтёром» и «Динамо» завершился со счётом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола во встрече стал защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов.
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