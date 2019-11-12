Роналду тренировался в общей группе в сборной Португалии

Нападающий сборной Криштиану Роналду тренировался в общей группе накануне матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Литвы и Люксембурга, сообщает A Bola.

Форвард занимался без ограничений, хотя несколько дней назад главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменил его в начале второго тайма матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). После матча наставник сказал, что произвёл замену, так как Роналду испытывал дискомфорт в колене.

Сборная Португалии, набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. Для гарантированного попадания в финальную стадию Евро-2020 португальцам необходимо набрать пять очков.

Матч Португалия — Литва состоится 14 ноября. Встреча Люксембург — Португалия пройдёт 17 ноября.

Расписание матчей Чемпионата Европы по футболу 2020