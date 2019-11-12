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Салихамиджич войдёт в совет директоров «Баварии»

Салихамиджич войдёт в совет директоров «Баварии»
Футбол / Германия 0

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич войдёт в совет директоров мюнхенского клуба 1 июля 2020 года. Такое решение было принято на заседании руководства «Баварии», прошедшем в понедельник, 11 ноября.

«Салихамиджич занимает пост спортивного директора «Баварии» с лета 2017 года. За это время он проделал великолепную работу не только с основной командой, в успехи которой он внес значительный вклад, но и с молодёжной командой «Баварии»», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, до завершения карьеры игрока Салихамиджич выступал в составе «Баварии» и провёл за мюнхенский клуб 365 матчей.

«Бавария» набрала 21 очко в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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