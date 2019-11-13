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Нигматуллин: Акинфеев уже сказал своё слово в сборной

Нигматуллин: Акинфеев уже сказал своё слово в сборной
Футбол / Евро-2020 0

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о возможном возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.

«Призываю не спекулировать на эту тему. Гильерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера. Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху? Акинфеев уже сказал своё слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты. Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху, по крайней мере в играх за сборную. В том, что кто-то сомневается в профессиональных качествах Гильерме, ничего хорошего нет и не будет», — цитируют Нигматуллина «Известия».

Календарь отборочного этапа чемпионата Европы 2020.

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