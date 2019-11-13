Монтоливо: в «Милане» меня оставили на произвол судьбы

Бывший футболист «Милана» Риккардо Монтоливо рассказал об отношении к себе экс-наставника клуба Дженнаро Гаттузо.
«В концовке сезона-2017/18, в котором я практически не играл, Гаттузо подошёл ко мне и сказал, что я буду тренироваться с командой, но не буду являться ключевой фигурой в клубе. У меня при этом не было физических проблем, я был полностью здоров. Я согласился быть в клубе на вторых ролях и вернулся вместе со всеми к тренировкам в начале сезона. Я не захотел уходить, потому что у меня оставался всего год по контракту. Не было смысла менять клуб. Незадолго до турне в США мне пришло текстовое сообщение от одного из менеджеров команды: «Ты с командой не поедешь». Всё. Больше не было никаких объяснений. Меня оставили на произвол судьбы, и всем было на меня всё равно», — приводит слова Монтоливо Corriere dello Sport.
- 13 ноября 2019
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:02
-
14:52
-
14:49
-
14:39
-
14:39
-
14:24
-
13:57
-
13:56
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:58
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
10:37
-
10:21
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:19