«Краснодар» интересуется хавбеком «Бешикташа» Озьякупом
«Краснодар» заинтересован в услугах полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, сообщает Fanatik.
По информации источника, 10 ноября представители российского клуба прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом после матча чемпионата Турции «Бешикташ» — «Денизлиспор» (1:0). Отмечается, что в ближайшее время представители «Краснодара» намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить возможный трансфер Озьякупа.
Озьякуп выступает в составе стамбульского «Бешикташа» с 2012 года. На счету турецкого футболиста более 250 матчей за «Бешикташ», а также 30 голов и 56 результативных передач. Также полузащитник выступает за национальную команду Турции с 2013 года.
- 13 ноября 2019
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