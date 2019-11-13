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Роналду примет участие в ближайших матчах сборной Португалии

Роналду примет участие в ближайших матчах сборной Португалии
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Люксембургом и Литвой.

«Все хотят говорить о Криштиану, потому что он лучший игрок в мире. Роналду здесь, его вызвали в сборную, он в хорошей форме, и он будет играть», — приводит слова Сантуша Football Italia.

Сборная Португалии, набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. Для гарантированного попадания в финальную стадию Евро-2020 португальцам необходимо набрать 5 очков.

Матч Португалия — Литва состоится завтра, 14 ноября. Встреча Люксембург — Португалия пройдёт 17 ноября.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу—2020

Роналду тренировался в общей группе в сборной Португалии
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