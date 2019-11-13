Тедеско: могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не исключил, что может задержаться в московском клубе на длительное время.

«Клуб предложил мне долгосрочный контракт. Я нашёл это предложение заманчивым. Я не из тех, кто хочет использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры, в „Спартаке“ это увидели. Могу себе представить, что останусь в „Спартаке“ надолго.

У нас одна из самых молодых команд в чемпионате. С одной стороны, это означает, что команда не может сразу же заиграть так, как того хочу я, но с другой стороны, есть хорошая возможность для прогресса. Это плюс», — цитирует Тедеско Transfermarkt.de со ссылкой на Kicker.

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре текущего года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку специалиста Олега Кононова. Ранее Тедеско занимал пост главного тренера «Шальке-04».