Москва примет крупнейшую выставку спортивной индустрии в истории России

Весной следующего года Москва на несколько дней станет мировой столицей спортивного бизнеса. 14-16 мая в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России пройдёт первая международная выставка Sports World 2020.



Событий такого масштаба в спортивной индустрии нашей страны ещё не было. Выставка расположится на площади в 13 тыс. кв. м, а её участниками станут более 300 компаний со всего мира.

«В июле 2020-го исполнится 40 лет с момента проведения в Москве летних Олимпийских игр 1980 года. Многие спортивные сооружения прошлых Олимпиад пришли в негодность, и празднование годовщины Игр-1980 покажет, с каким вниманием поддерживаются и реконструируются московские спортивные объекты. Это продемонстрирует отношение России к спорту, а выставка Sports World 2020 станет частью большого праздника», – отметил президент ОКР Станислав Поздняков.



Основные темы Sports World 2020 – мировые тренды и современные технологии в спорте. В рамках выставки пройдёт большая профессиональная конференция. Участие в этом бизнес-форуме примут руководители спортивных федераций, научных учреждений, крупнейших компаний, эксперты из России, Европы, США и Китая, представители СМИ. Для простых любителей спорта на Sports World 2020 будет работать музыкально-спортивный фестиваль: уличные активности и турниры, мастер-классы и автограф-сессии звёзд спорта, большой концерт.



«Вовлечение россиян в занятия физической культурой, совершенствование спортивной инфраструктуры, развитие индустрии спорта являются важными составляющими социально-экономической политики государства, и выставка Sports World 2020 призвана способствовать решению этих стратегических задач», – уверен министр спорта России Павел Колобков.



Вход на Sports World 2020 – бесплатный. «Крокус Экспо» готов принять более 10 тыс. посетителей.