Мещеряков: к этому сезону реконструкция «РЖД Арены» не имеет никакого отношения
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД Арена».
«Принципиальное решение о рекострукции принято, но какие-то сроки и остальные детали будут значительно позже. Сначала нужно принять архитектурное решение, затем проектирование. Мы всё будем показывать болельщикам. К этому сезону реконструкция не имеет никакого отношения», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«РЖД Арена» была построена в 2002 году. Стадион вмещает более 27 тыс. зрителей.
«Локомотив» после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту».
В «Локо» подтвердили реконструкцию «РЖД Арены» и возможный переезд в «Лужники»
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