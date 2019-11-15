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Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0 и вышла на Евро-2020

Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0 и вышла на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Англии разгромила национальную команду Черногории в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 7:0.

До перерыва в воротах гостей побывало пять голов. В составе англичан забивали Алекс Окслейд-Чемберлен, Гарри Кейн, оформивший хет-трик и Маркус Рашфорд. Интересно, что первые три мяча были забиты после передач Бенджамина Чилвела. После перерыва хозяевам удалось ещё дважды огорчить голкипера гостей Милана Миятовича. Сначала мяч в ворота своей команды срезал Александар Шофранац. А затем точку в матче поставил Тэмми Абрахам.

В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Англии сыграет в гостях с Косово (17 ноября). В другом матче группы в этот же день сыграют Болгария и Чехия.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 9-й тур
14 ноября 2019, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
7 : 0
Черногория
1:0 Окслейд-Чемберлен – 11'   2:0 Кейн – 18'   3:0 Кейн – 24'   4:0 Рашфорд – 30'   5:0 Кейн – 37'   6:0 Шофранац – 66' (автогол)   7:0 Абрахам – 84'
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