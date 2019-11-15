Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0 и вышла на Евро-2020

Сборная Англии разгромила национальную команду Черногории в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 7:0.

До перерыва в воротах гостей побывало пять голов. В составе англичан забивали Алекс Окслейд-Чемберлен, Гарри Кейн, оформивший хет-трик и Маркус Рашфорд. Интересно, что первые три мяча были забиты после передач Бенджамина Чилвела. После перерыва хозяевам удалось ещё дважды огорчить голкипера гостей Милана Миятовича. Сначала мяч в ворота своей команды срезал Александар Шофранац. А затем точку в матче поставил Тэмми Абрахам.

В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Англии сыграет в гостях с Косово (17 ноября). В другом матче группы в этот же день сыграют Болгария и Чехия.