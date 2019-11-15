Хамес получил травму в расположении сборной Колумбии

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес травмировался в расположении сборной Колумбии, сообщается на сайте Федерации футбола Колумбии.

Футболист не смог завершить тренировку из-за болей в колене. В ближайшее время он пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления. Из-за повреждения Хамес пропустит товарищеский матч с национальной командой Перу, который состоится 16 ноября.

28-летний Хамес два предыдущих сезона провёл в «Баварии» на правах аренды, но мюнхенский клуб не стал выкупать его трансфер. Летом футболист вернулся в «Реал». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании (четыре — в основном составе), в которых забил один гол и отдал результативную передачу.