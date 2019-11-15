Департамент судейства и инспектирования РФС будет разделён на две части

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что департамент судейства и инспектирования будет разделён на департамент судейства и департамент инспектирования, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Также глава союза рассказал о нововведениях в работе арбитров: «Произойдёт внедрение единого рейтинга инспекторов и судей. Он будет использоваться в новой системе ротации судей. Сейчас уровень оплаты труда судей не является адекватным. Размер мотивации должен быть другим. Должен быть гарантированный платёж, но деньги, получаемые судьями, будут зависеть от качества выполнения работы».



Расписание матчей чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Турнирная таблица РПЛ.



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