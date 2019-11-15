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Испания — Мальта: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 ноября в 22:45

Испания — Мальта: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 ноября в 22:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Испании и Мальты. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Мальта.

Обслужит встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои. В роли его ассистентов выступят Дьердь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.

После восьми туров сборная Испании, набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F квалификации чемпионата Европы, Мальта (3) — занимает последнее, шестое место.

Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

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