Лукаку: был готов к расизму в Серии А, но УЕФА должен действовать
Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о проблеме расизма в чемпионате Италии. Напомним, в начале сентября бельгийский игрок подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Кальяри».
«Знал, что рано или поздно это произойдёт. Был готов к этому, потому что перед тем, как перебраться в итальянский чемпионат, пообщался с некоторыми друзьями, ранее выступавшими в Серии А, и они предупредили меня. Но в «Кальяри» был трудный момент. Серия А и УЕФА должны делать больше. УЕФА должен действовать. Мы можем продвигать кампанию „Нет расизму“, но, если ничего не сделаем, чтобы противостоять этому явлению, ничего не имеет смысла», — приводит слова Лукаку Goal.com.
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