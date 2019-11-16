«Невольно помогаю газетам продаваться!» Бэйл ответил на слова Миятовича

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал высказывание бывшего футболиста и спортивного директора «сливочных» Предрага Миятовича.



Ранее черногорец выразил мнение, что для 30-летнего форварда «Королевский клуб» стоит на третьем месте по важности — после сборной Уэльса и игры в гольф.



«У каждого есть собственное мнение обо мне. Такие вещи происходят всё время, это нормально. Неважно, хорошо это или плохо, это обо мне… Так что я невольно помогаю газетам продаваться!» — приводит слова Бэйла AS.



Ранее сообщалось, что между Бэйлом и руководством «Реала» разгорелся конфликт. По информации испанских СМИ, 30-летний футболист сначала запретил клубу оглашать информацию о его травме, а позднее и вовсе заявил руководству, что больше не желает играть в команде и хочет перебраться в Китай в зимнее трансферное окно. При этом травма, которой объяснялось непопадание Гарета в заявку «сливочных», не помешала ему отправиться в сборную Уэльса.

Миятович: Бэйл сперва думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»