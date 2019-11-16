Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.
Первый мяч забил российский нападающий Кирилл Косарев на 30-й минуте. В середине второго тайма защитник Уэльса Неко Уильямс сравнял счёт, забив с пенальти. В конце матча в ворота России был назначен второй 11-метровый удар, который тоже реализовал Уильямс. Спустя три минуты отличился защитник россиян Данила Прохин.
Сборная Уэльса, набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы 5 отбора Евро-2020, Россия (2) занимает предпоследнее, третье место.
В 3-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты встретятся с Польшей, а сборная Уэльса сыграет с Косово. Оба матча состоятся 19 ноября и начнутся в 16:00 мск.
- 16 ноября 2019
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