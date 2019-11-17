Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией

Пресс-служба сборной России по футболу на своём канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром домашнего матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Бельгии.
Встреча состоялась вчера, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Финальный свисток зафиксировал победу бельгийцев со счётом 4:1.
Видео можно посмотреть на канале сборной России в YouTube.
Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
- 17 ноября 2019
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