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Почеттино встретился с президентом «Тоттенхэма». Тренер может уйти сам

Почеттино встретился с президентом «Тоттенхэма». Тренер может уйти сам
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино провёл встречу с президентом клуба Дэниелом Леви, сообщает The Telegraph.

По данным источника, Леви не хочет увольнять тренера, так как в этом случае ему придётся выплатить компенсацию в размере € 15 млн за досрочный разрыв контракта. Впрочем, есть вероятность, что наставник примет решение уйти в отставку, и тогда клубу не придётся платить.

В летнее трансферное окно Почеттино рассчитывал на большие перемены в составе, но клубу не удалось продать Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда и Дэнни Роуза. В то же время «Тоттенхэм» приобрёл только четырёх новых футболистов.

«Тоттенхэм», набрав 14 очков в 12 матчах, занимает 14-е место в Премьер-лиге. От зоны вылета «шпор» отделяет шесть очков.

Хау и Нагельсман — в числе кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
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