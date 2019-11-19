Почеттино встретился с президентом «Тоттенхэма». Тренер может уйти сам
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино провёл встречу с президентом клуба Дэниелом Леви, сообщает The Telegraph.
По данным источника, Леви не хочет увольнять тренера, так как в этом случае ему придётся выплатить компенсацию в размере € 15 млн за досрочный разрыв контракта. Впрочем, есть вероятность, что наставник примет решение уйти в отставку, и тогда клубу не придётся платить.
В летнее трансферное окно Почеттино рассчитывал на большие перемены в составе, но клубу не удалось продать Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда и Дэнни Роуза. В то же время «Тоттенхэм» приобрёл только четырёх новых футболистов.
«Тоттенхэм», набрав 14 очков в 12 матчах, занимает 14-е место в Премьер-лиге. От зоны вылета «шпор» отделяет шесть очков.
Хау и Нагельсман — в числе кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
- 19 ноября 2019
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