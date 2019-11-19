Президент Серии А подал в отставку
Гаэтано Миччике подал в отставку с поста президента итальянской Серии А.
Глава турнира принял такое решение после того, как владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что Миччике занял пост президента Серии А в 2018 году с нарушением регламента. Данное заявление побудило прокуроров Федерации футбола Италии (FIGC) начать расследование этого эпизода.
«Я хочу объявить о своей отставке с поста президента Серии А. В последние месяцы я работал над трансформацией итальянского футбола. Это преобразование, целью которого являлось сближение болельщиков с миром футбола и спорта в целом. Я благодарю всех, кто работал со мной, но я не могу работать в той обстановке недоверия, что сложилась сейчас», — приводит слова Миччике Sky Sport Italia.
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