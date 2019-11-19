Платини: мне нравится Неймар и ещё этот ребёнок, который играет с ним в «ПСЖ»
Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
«Мне очень нравится Неймар. И ещё этот ребёнок, который играет с ним в „ПСЖ“, не так уж плох… Мбаппе, точно! Он может стать настоящий звездой в течение следующих 10 лет. Посоветовал бы его любому клубу мира. Не знаю, сможет ли „Ювентус“ позволить себе его прямо сейчас, но дальше цена только вырастет», — приводит слова Платини Tuttosport.
Мбаппе выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В текущем сезоне 20-летний французский футболист принял участие в семи матчах Лиги 1, забил 5 мячей и отдал три результативные передачи. Мбаппе — чемпион мира в составе национальной команды Франции.
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