Платини: мне нравится Неймар и ещё этот ребёнок, который играет с ним в «ПСЖ»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



«Мне очень нравится Неймар. И ещё этот ребёнок, который играет с ним в „ПСЖ“, не так уж плох… Мбаппе, точно! Он может стать настоящий звездой в течение следующих 10 лет. Посоветовал бы его любому клубу мира. Не знаю, сможет ли „Ювентус“ позволить себе его прямо сейчас, но дальше цена только вырастет», — приводит слова Платини Tuttosport.



Мбаппе выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В текущем сезоне 20-летний французский футболист принял участие в семи матчах Лиги 1, забил 5 мячей и отдал три результативные передачи. Мбаппе — чемпион мира в составе национальной команды Франции.