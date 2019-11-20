Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Сан-Марино — Россия. Пресс-конференция после матча
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Уэльса вышла на Евро-2020

Сборная Уэльса вышла на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Рэмси упрочил преимущество валлийской команды в счёте.

В другом матче группы Е отбора Евро-2020 сборная Словакии принимала Азербайджан. Игра, прошедшая на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, сборная Уэльса заняла 2-е место в турнирной таблице группы Е и вышла в финальную стадию Евро-2020. Ранее на чемпионат Европы вышла сборная Хорватии.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Рэмси – 15'   2:0 Рэмси – 47'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Азербайджан
1:0 Боженик – 19'   2:0 Гамшик – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019