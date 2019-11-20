Сборная Уэльса вышла на Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Рэмси упрочил преимущество валлийской команды в счёте.
В другом матче группы Е отбора Евро-2020 сборная Словакии принимала Азербайджан. Игра, прошедшая на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Таким образом, сборная Уэльса заняла 2-е место в турнирной таблице группы Е и вышла в финальную стадию Евро-2020. Ранее на чемпионат Европы вышла сборная Хорватии.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Рэмси – 15' 2:0 Рэмси – 47'
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