Сборная Уэльса вышла на Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Рэмси упрочил преимущество валлийской команды в счёте.



В другом матче группы Е отбора Евро-2020 сборная Словакии принимала Азербайджан. Игра, прошедшая на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Таким образом, сборная Уэльса заняла 2-е место в турнирной таблице группы Е и вышла в финальную стадию Евро-2020. Ранее на чемпионат Европы вышла сборная Хорватии.