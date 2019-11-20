Черчесов — об оскорблениях Дзюбы: у меня нет слов. Чьи это болельщики?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался прокомментировал поведение болельщиков национальной команды, которые оскорбляли нападающего Артёма Дзюбу во время матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).



«У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что уже ко всему привыкли.



У нас сегодня закончился квалификационный турнир. Убеждён, что если бы нам в первый день сказали, что всё так закончится, все бы были довольны.



На сегодняшнюю секунду задача выполнена. Теперь ждем жеребьевку», – заявил Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.

Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч Сборная России набросала пятёрку мячей «карлику».