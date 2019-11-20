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Точилин: приняли с руководством «Сочи» решение, что изменения неизбежны

Точилин: приняли с руководством «Сочи» решение, что изменения неизбежны
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал свою отставку из клуба.

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!» — цитирует Точилина пресс-служба сочинцев.

Точилин работал в «Сочи» с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге. После 16 туров коллектив занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Хохлов — кандидат на пост тренера «Сочи» в случае отставки Точилина
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