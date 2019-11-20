Кейн трогательно попрощался с уволенным из «Тоттенхэма» Почеттино

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн обратился к Маурисио Почеттино, который накануне был отправлен в отставку с поста главного тренера «шпор».
«Босс, я вечно буду благодарен вам за помощь в достижении моей мечты. За последние пять с половиной лет мы пережили удивительные моменты, которые я никогда не забуду. Вы были моим тренером, но также и моим другом, и я благодарю вас за наши отношения. Удачи в будущем!» — написал Кейн на странице в «Инстаграме».
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Ранее Почеттино работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».
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