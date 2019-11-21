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«Операция, чтобы дискредитировать Украину». Маркевич высказался о расизме в УПЛ

«Операция, чтобы дискредитировать Украину». Маркевич высказался о расизме в УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался об оскорблениях на расовой почве капитана донецкого «Шахтера» Тайсона болельщиками киевского «Динамо» в матче 14-го тура Премьер-лиги.

«Такого скандала в нашем государстве ещё никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие, очевидно, портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Я считаю, что нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия", — цитирует Маркевича «Экспресс».

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