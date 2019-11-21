Вице-президент РФС: моя задача в «Юрдингене 05» — работа с молодёжью

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что вошёл в совет директоров немецкого клуба «Юрдинген 05».

«Месяц назад вошёл в совет директоров клуба «Юрдинген 05». Мне интересен немецкий футбол, развитие клубного футбола. Это часть моей работы. Владелец этого клуба Михаил Пономарёв — мой давний друг. Он предложил мне войти в совет директоров, чтобы помочь ему развиваться.

Я специалист в детско-юношеском футболе, помогу наладить ему взаимодействие с нашими детскими школами. Моя основная задача — работа с молодёжью», — сказал Анохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Юрдинген 05», набрав 19 очков в 15 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице Третьей лиги Германии.