Вице-президент РФС: моя задача в «Юрдингене 05» — работа с молодёжью
Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что вошёл в совет директоров немецкого клуба «Юрдинген 05».
«Месяц назад вошёл в совет директоров клуба «Юрдинген 05». Мне интересен немецкий футбол, развитие клубного футбола. Это часть моей работы. Владелец этого клуба Михаил Пономарёв — мой давний друг. Он предложил мне войти в совет директоров, чтобы помочь ему развиваться.
Я специалист в детско-юношеском футболе, помогу наладить ему взаимодействие с нашими детскими школами. Моя основная задача — работа с молодёжью», — сказал Анохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Юрдинген 05», набрав 19 очков в 15 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице Третьей лиги Германии.
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