«Тамбов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Тамбов» примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
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