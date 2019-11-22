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«Тамбов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

«Тамбов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Тамбов» примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).

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