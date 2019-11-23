Карпин: вынесли сор из избы, но в ней он был и до этого

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о финансовых трудностях, с которыми столкнулся клуб.

«Состояние сборников? Оценим после матча с «Динамо». Футболисты вернулись без травм, за исключением Сигурдссона, который получил повреждение накануне матча на тренировке. Остальные — нормально. У нас нет никаких ожиданий от матча. Будем играть как всегда. Прессинговать, если надо. Если смотреть на предыдущие матчи, то «Уфа» и «Тамбов» нам мяч не отдавали. Мы его забирали.

Не хочу обращать внимания на проблемы. Всё, что было сказано, уже сказано. Сейчас вынесли сор из избы. Но в ней он был и до этого. Неправильно делать скидку на то, что такие вещи происходят. Надо выходить и играть. Футболисты думают или должны думать только об игре", — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В эти минуты «Ростов» проводит выездной матч 17-го тура РПЛ с «Динамо».