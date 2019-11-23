Карпин: вынесли сор из избы, но в ней он был и до этого

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о финансовых трудностях, с которыми столкнулся клуб.
«Состояние сборников? Оценим после матча с «Динамо». Футболисты вернулись без травм, за исключением Сигурдссона, который получил повреждение накануне матча на тренировке. Остальные — нормально. У нас нет никаких ожиданий от матча. Будем играть как всегда. Прессинговать, если надо. Если смотреть на предыдущие матчи, то «Уфа» и «Тамбов» нам мяч не отдавали. Мы его забирали.
Не хочу обращать внимания на проблемы. Всё, что было сказано, уже сказано. Сейчас вынесли сор из избы. Но в ней он был и до этого. Неправильно делать скидку на то, что такие вещи происходят. Надо выходить и играть. Футболисты думают или должны думать только об игре", — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В эти минуты «Ростов» проводит выездной матч 17-го тура РПЛ с «Динамо».
- 23 ноября 2019
-
17:11
-
17:10
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:18
-
16:13
-
15:58
-
15:54
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:38
-
14:22
-
14:15
-
13:58
-
13:58
-
13:46
-
13:30
-
13:22
-
13:04
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
11:56
-
11:47
-
11:31
-
11:21
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:37