Шунин: понимаю расстройство «Ростова», VAR немного помогла «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
«Получилась непростая игра, тяжёлая и холодная. Пауза была тяжёлой, скорее, не для меня, а для Лёши Ионова. Ничего страшного, не повезло. Пускай в моменте с пенальти мне повезло. Я не могу раскрывать свои секреты.
О возмущениях Егора Бабурина ничего не могу сказать. Я не видел момента. Комментировать его я не буду. Думаю, это правильно.
Не могу сказать, на чьей стороне было преимущество. Я рад, что всё так сложилось в этом матче. Понимаю расстройство «Ростова», VAR нам сегодня немного помогла. Сейчас «Ростову» нужно думать, что они сделали неправильно.
Мы от игры к игре очень тщательно готовимся к сопернику. Понимаем, во что он будет играть. Возможно, из-за этого появляется немного везения. Нам долгое время не везло, но нам удалось переломить этот момент. Сейчас нам фартит, и за всем этим стоит огромный объём работы», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 23 ноября 2019
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