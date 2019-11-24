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Ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистское приветствие в прямом эфире

Ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистское приветствие в прямом эфире
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен попал в скандал, комментируя в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1).

Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Под конец интервью в трансляцию попали слова Ван Бастена. Марко произнёс фразу «Sieg Heil!», которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия.

Вскоре Ван Бастен принес телезрителям свои извинения.

«Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения», — приводит слова Ван Бастена AD.

Ван Бастен является трёхкратным обладателем «Золотого мяча». Он входит в список ФИФА 100 лучших футболистов мира.

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