Рафинья стал 10-м игроком в истории, выигравшим ЛЧ и Кубок Либертадорес
Защитник «Фламенго» Рафинья стал 10-м игроком в истории, кому удалось выиграть главные клубные трофеи Европы и Южной Америки — Лигу чемпионов и Кубок Либертадорес. Об этом сообщает в своём «твиттере» Goal.com.
Ранее это достижение покорилось его соотечественникам Нелсону Диде, Маркосу Кафу, Роке Жуниору, Роналдиньо, Неймару и Данило, а также аргентинцам Хуану Пабло Сорину, Карлосу Тевесу и Вальтеру Самуэлю.
Напомним, Лигу чемпионов Рафинья выиграл в составе «Баварии» в сезоне-2012/13. Также за карьеру защитник поиграл за «Куритибу», «Шальке-04» и «Дженоа».
«Фламенго», обыграв в финале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт», выиграл турнир во второй раз в истории. Впервые бразильский клуб стал сильнейшим в Южной Америке в 1981 году.
«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал победителем Кубка Либертадорес
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