«Болонья» и «Парма» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Парму». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски. В конце первого тайма, на 40-й минуте, нападающий «Болоньи» Родриго Паласио сравнял счёт. На 71-й минуте защитник Симоне Якопини вновь вывел гостей вперёд. В компенсированное время встречи хавбек «Болоньи» Блерим Джемаили забил гол и помог хозяевам избежать поражения.



«Парма» набрала 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (13) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 35 очков в 13 матчах.