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«Болонья» и «Парма» сыграли вничью в матче Серии А

«Болонья» и «Парма» сыграли вничью в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Парму». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски. В конце первого тайма, на 40-й минуте, нападающий «Болоньи» Родриго Паласио сравнял счёт. На 71-й минуте защитник Симоне Якопини вновь вывел гостей вперёд. В компенсированное время встречи хавбек «Болоньи» Блерим Джемаили забил гол и помог хозяевам избежать поражения.

«Парма» набрала 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (13) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 35 очков в 13 матчах.

Италия - Серия А. 13-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Кулушевски – 17'   1:1 Паласио – 40'   1:2 Якопини – 71'   2:2 Джемаили – 90+5'
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