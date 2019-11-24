Роналду приступил к полноценным тренировкам
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл полноценную тренировку, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Ранее форвард пропустил матч 13-го тура чемпионата Италии с бергамской «Аталантой» (3:1) из-за дискомфорта в колене.
Защитник Алекс Сандро и полузащитник Адриен Рабьо занимались индивидуально. В лазарет туринского клуба после матча с «Аталантой» угодили защитник Маттейс де Лигт, получивший травму плеча, нападающий Федерико Бернардески (грудная клетка) и форвард Дуглас Коста (бедро).
Следующий матч «Ювентус» проведёт 26 ноября с «Атлетико» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи в 23:00 мск.
Сарри: надеюсь, Роналду будет готов к следующему матчу Лиги чемпионов
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