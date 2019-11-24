Агент прокомментировал травму Мевли
Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, прокомментировал травму, полученную его клиентом в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:1.
«Миха получил травму голеностопа, у него сильная опухоль. Точный диагноз и сроки восстановления будут известны позже», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В текущем сезоне Мевля принял участие в 8 матчах чемпионата России. На его счету 1 забитый мяч и 1 автогол.
В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В 17 матчах команда набрала 14 очков. В следующем туре «Сочи» на своём поле встретится с «Оренбургом». Матч состоится 1 декабря.
«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой», пропустив гол на 85-й минуте
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