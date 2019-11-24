Аджоев: к арбитру матча с «Краснодаром» есть серьёзные претензии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу арбитра после матча 17-го тура с «Краснодаром» (1:2).
«Неплохая игра с нашей стороны. Сумели вернуться в неё со счёта 0:2, проявили и характер, и старание, и умение, по голевым моментам превзошли соперника. Если говорить объективно, мы не заслуживали поражения в этом матче и упрекнуть команду нам не в чем.
Повторю, с нашей стороны это была качественная игра. А вот к работе арбитра есть серьёзные претензии. Ключевой момент — это нарушение правил на Игоре Горбатенко, когда он выходил один на один с голкипером «Краснодара». Со стороны защитника был толчок в спину, и именно это помешало Горбатенко нанести акцентированный удар. Это фол. Без вариантов. А поскольку эпизод был в штрафной площади, соответственно пенальти. Но он назначен не был. Всё это происходило при счёте 1:2, дальше выводы делайте сами. Ну и пенальти в наши ворота, который был назначен, но не был реализован, тоже ошибка со стороны судейской бригады. Говорил и скажу ещё раз: играть не только против соперника, но ещё и выдерживать давление, бороться с ошибками со стороны судей сложно», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 ноября 2019
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