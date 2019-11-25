Игнатьев: Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением, почему клубу не удалось взять очки в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2) в Лиге чемпионов.

«Победа в Германии подарила огромный заряд уверенности, который после помог в матчах с «Ювентусом». Мы смотрели их матчи с «Болоньей» и «Интером», разбирали ошибки, говорили о том, что нельзя делать. Например, один из голов «Болонья» пропустила после выхода из обороны – начали перепасовку в центре, потеряли мяч и получили. Сёмин просил исключить такие моменты.



Конечно, пропустить в конце матча в Турине и дома – это болезненный удар. Очень неприятно. Мы рассчитывали на большее и могли брать очки в обоих матчах. От этого обиднее вдвойне. Мы не дотерпели. Побеждает сильнейший.



Конечно, я знал, что Роналду будет играть на моём фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками. Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать всё, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех», — приводит слова Игнатьева официальный сайт клуба.