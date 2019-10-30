Игнатьев: в матче с «Локомотивом» Бакаев выглядел лучше Роналду

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что в матче Премьер-Лиги с его командой хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев понравился ему больше форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым «железнодорожники» встретились в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бакаев неплохо начал игру, финтил, обыгрывал на скорости. Резкий, техничный парень, не боится лезть в обводку. Думаю, он заслуженно стал лучшим игроком матча. Надо было пожёстче и поближе с ним играть, возможно даже не одному игроку, а нескольким. Нельзя было его оставлять один в один.

Кто был сильнее: Роналду или Бакаев? Роналду – легенда. Из ста матчей у него три могут быть не очень удачными, как с нами. А у Бакаева из ста таких будет половина, поэтому это ничего не значит. Но если сравнивать именно эти два матча, то да – Бакаев выглядел лучше Роналду, он отдал три результативные передачи", — приводит слова Игнатьева «Спорт Бизнес Online».