Куртуа: в матче с «ПСЖ» нам нужно доказать, что у «Реала» приличная команда

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Нет, ни о каком реванше мы не думаем. В первом матче с «ПСЖ» мы многому научились. Тогда мы сыграли очень слабо, но с тех пор заметно прогрессировали. Сейчас просто хотим хорошо сыграть против сильного соперника, ставящего перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Нужно доказать, что у нас приличная команда.
Ко всем матчам я готовлюсь одинаково. На таком уровне забивать умеет любой нападающий. У «ПСЖ» действительно прекрасная атака, и к противостоянию с ней нужно быть готовым.
Нужно начать хорошо играть с первой же минуты и не повторять своих прошлых ошибок. Уверен, зрителей ждёт отличное шоу с первой секунды до 95-й минуты», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.
Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 23:00 мск. «ПСЖ» уже гарантировал себе выход в плей-офф, а «Реалу» для этого необходимо набрать два очка.
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