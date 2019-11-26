Фернандиньо: при Гвардиоле я не играл только в атаке и на воротах

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола попросил его сменить позицию и встать в центр защиты.
«Хосеп спросил меня, смогу ли я встать в центр защиты. Я сказал, что это не будет для меня проблемой, потому что на протяжении всей своей карьеры я всегда был в состоянии играть на нескольких позициях. После прихода Гвардиолы моя позиция менялась очень часто, и я играл практически везде. Единственное, я так и не играл в атаке и не стоял на воротах.
В Бразилии очень часто ребята играют на улице босиком. Иногда я играл даже в воротах, потому что был самым молодым, но уже позже играл в защите. Мы в детстве всё время менялись и могли играть на каждой позиции, получая удовольствие от футбола», — приводит слова Фернандиньо официальный сайт «Манчестер Сити».
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