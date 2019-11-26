Черышев не вошёл в заявку «Валенсии» на матч с «Челси» в Лиге чемпионов

«Валенсия» в своём «твиттере» огласила заявку на предстоящий матч с «Челси» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнётся в 20:55 мск.



В списке из 19 футболистов «летучих мышей» не оказался российский полузащитник Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться от травмы. В середине ноября стало известно, что восстановление хавбека займёт от двух до четырёх недель.



Заявка «Валенсии»:



вратари: Хауме Доменек, Яспер Силлессен;



защитники: Тьерри Корреа, Коста Хауме, Эльяким Мангала, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Эсекьель Гарай, Уго Гильямон;



полузащитники: Даниэль Васс, Карлос Солер, Даниэль Парехо, Ли Кан Ин, Франсис Коклен, Ферран Торрес;



нападающие: Кевин Гамейро, Мануэль Вальехо, Родриго Морено, Максимилиано Гомес.

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