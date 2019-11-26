Черышев не вошёл в заявку «Валенсии» на матч с «Челси» в Лиге чемпионов

«Валенсия» в своём «твиттере» огласила заявку на предстоящий матч с «Челси» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнётся в 20:55 мск.
В списке из 19 футболистов «летучих мышей» не оказался российский полузащитник Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться от травмы. В середине ноября стало известно, что восстановление хавбека займёт от двух до четырёх недель.
Заявка «Валенсии»:
вратари: Хауме Доменек, Яспер Силлессен;
защитники: Тьерри Корреа, Коста Хауме, Эльяким Мангала, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Эсекьель Гарай, Уго Гильямон;
полузащитники: Даниэль Васс, Карлос Солер, Даниэль Парехо, Ли Кан Ин, Франсис Коклен, Ферран Торрес;
нападающие: Кевин Гамейро, Мануэль Вальехо, Родриго Морено, Максимилиано Гомес.
- 26 ноября 2019
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
-
15:46
-
15:35
-
15:06
-
15:02
-
14:40
-
14:06
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:38
-
13:09
-
13:08
-
12:49
-
12:27
-
12:20Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» Эксклюзив
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:23
-
11:15
-
10:49