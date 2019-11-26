Уткин: берегите русский мат, не используйте его огульно на трибунах

Журналист Василий Уткин призвал болельщиков не использовать нецензурную лексику на стадионах.

«Многие знают меня как человека, который не видит ничего дурного в том, чтобы использовать все возможности языка. Мало того, сейчас я крайне ценю мат, который усилиями нашего государства стал синонимом какой-то доверительности, брутальности. «Послушайте меня, я действительно говорю правду!» — вот о чём говорит употребление матерных слов. Есть огромное количество прекрасных стихотворений, более или менее серьёзных и шуточных. Есть песни Сергея Шнурова, которые отразили целую эпоху, есть современная рэп-культура.

Я считаю, что мат – это вещь в своём роде интимная. Огульное использование матерных слов абсолютно претит русскому языку и воспитанному культурному человеку. Поэтому я выступаю против мата на трибунах стадионов. Я надеюсь, что вы подумаете над этим: вы и минимально не использовали тех возможностей, которые сосредоточены в языке! Одни и те же песни звучат из года в год и изо дня в день.

Вы можете придумать про меня что-нибудь новое и завлекательное, а не то, что я «без жены и без детей, Вася Уткин — жирный гей»? Это ещё Людмила Сенчина пела, светлая ей память! Ещё Майя Кристалинская знала эту песню! Потом узнала София Ротару, а через неё – Мария Хлебникова. Алёна Апина уже брезговала, понимаете? Пора придумывать что-то новое – используйте возможности русского языка! Берегите русский мат, не используйте его огульно на трибунах стадионов, пожалуйста», — сказал Уткин в своём «твиттере».