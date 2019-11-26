Караваев: возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не исключил вероятности возвращения в Европу, где он ранее выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также нидерландский «Витесс».
«Когда приходишь в такой большой клуб, как «Зенит», никто тебе места в составе гарантировать не может. Перед трансфером я не общался с тренером на тему, как часто буду играть. В «Зените» очень высокая конкуренция, так что надо работать, показывать свой лучший футбол. Рад, что сейчас оправдываю доверие тренерского штаба.
У нас хорошие шансы на то, чтобы защитить титул чемпионов России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Цель — добиться успеха во всех турнирах. Мы не делим игры по степени важности, везде надо стараться брать очки. Хотим побеждать в каждом матче.
Думаю ли ещё о возвращении в европейский чемпионат? Конечно, всегда нужно ставить себе самую высокую планку. Но на данный момент я играю в топ-клубе в России, выхожу на поле в Лиге чемпионов, и это здорово. Не знаю, как сложится в дальнейшем, но сейчас я доволен, что в моей карьере всё именно так», — приводит слова Караваева Footmercato.
- 26 ноября 2019
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