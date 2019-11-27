Бэйли: знали, что у «Локомотива» медленная защита, и старались это использовать

Нападающий «Байера» Леон Бэйли прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:0).
«Погода? Вчера было намного холоднее, чем сегодня. Сегодня тоже было холодно, но лучше, чем вчера.
«Локомотив» очень хорошо начал игру. Это всегда важно — начинать хорошо. Они прессинговали нас, у них были моменты. Но мы показали себя настоящей командой. Показали, что можем контролировать себя, какой бы сложной ни была ситуация. Мы сыграли отлично против сильной команды.
Мы знали, что у «Локомотива» медленная защита, поэтому я, Карим и Мусса старались использовать свою скорость по максимуму. Мы хотели их заставить работать.
Это прекрасное чувство — иметь шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Все этого хотят. Мы должны быть сконцентрированы, должны показать хорошую игру в следующем матче. «Локомотив» — очень сильная команда, много индивидуально сильных игроков. В атаке они были очень хороши. Миранчук лучше меня? Никто не лучше», — передаёт слова Бэйли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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