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Президент ВАДА: санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020

Президент ВАДА: санкции в отношении России вряд ли
Президент ВАДА: санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что Россия сможет принять матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, несмотря на возможное отстранение страны от участия в международных соревнованиях.

«Рекомендации комитета по соответствию ВАДА включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», — приводит слова Баньки RMF24.

Напомним, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому агентства ввести санкции по отношению к России: отстранение от всех соревнований на четыре года (в том числе под эгидой МОК, ФИФА и УЕФА), а также лишение России всех международных турниров. Ранее появилась информация, что сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда.

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России
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