Газинский: у «Краснодара» есть шанс взять реванш за матч в Базеле

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с «Базелем».
«Чувствую себя прекрасно, постепенно набираю форму, плечо уже не беспокоит. Что касается матча в Базеле, конечно, я его смотрел и переживал. Игра сложилась не так, как мы хотели, было очередное крупное поражение. Не скажу, что не хватило меня, у команды в целом не совсем всё получилось. Счёт был не по игре, но завтра есть шанс взять реванш.
На этом этапе в Лиге Европы нет слабых команд. Сегодня тренерский штаб подскажет, как нам нужно действовать завтра, мы разберём ошибки, которые были допущены в прошлом матче. Я думаю, что мы отлично подготовимся к этому матчу и покажем качественный футбол.
Не могу сказать, что уже достиг полного понимания с одноклубниками. В команду пришли новые ребята, я отсутствовал долгое время, мы сейчас ещё сыгрываемся. Что касается футболистов нашего клуба, все играют на высоком уровне, нам просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 27 ноября 2019
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