Шомуродов рассказал об участии в жертвоприношении
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях, принятых в узбекском футболе.
«В «Машъяле» не помню. В «Бунёдкоре» — да. Перед началом сезона резали барана возле футбольного поля, кровь сливали в ямку. Сам никогда не резал. Родители держали скотину, но мне забивать не предлагали. Иногда в «Ростове» спрашиваю, есть свинина в меню или нет, иногда повара сами говорят. Слежу за этим, свинину не ем. Мусульманские посты соблюдать не получается, так как тяжело тренироваться без воды целый день, особенно в жару», — приводит слова Шомуродова «Матч ТВ».
Эльдор Шомуродов принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Нападающий забил 10 голов и отметился 3 результативными передачами.
Карпин — о безголевой серии Шомуродова: я доверяю Эльдору
- 27 ноября 2019
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