Марсело — Неймару: ты играешь лучше, чем Мбаппе

Бразильский защитник «Реала» Марсело пообщался с соотечественником, форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром, в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca. Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась ничьей со счётом 2:2.



«Ты играешь лучше, чем Мбаппе», — сказал Марсело в разговоре с Неймаром.



Мадридский «Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Пари Сен-Жермен» (13) — на 1-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В заключительном туре мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», а «Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе примет «Галатасарай». Обе встречи состоятся 11 декабря.

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0